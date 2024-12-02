Старший сержант Заграничников спас командира и отразил атаку ВСУ

Министерство обороны РФ Старший сержант Николай Заграничников вместе с сослуживцами держал оборону на одном из важных тактических направлений в зоне проведения спецоперации, когда боевики ВСУ пошли в атаку.
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