В Татарстане началась уборка зерновых

В шести районах Татарстана уже началась уборка зерновых и других сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия республики Ирек Садыков, передает «Реальное время».
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