Hyundai Motor переходит на натриевые батареи: они не горят, не взрываются и служат 25 лет

В перспективе такие системы накопления и хранения энергии появятся на предприятиях Hyundai Motor по всему миру Hyundai Motor Group завершила испытания натрий-ионных аккумуляторов американской компании UNIGRID и планирует использовать технологию для стационарных систем хранения энергии на своих предприятиях.
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