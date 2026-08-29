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Hyundai Motor переходит на натриевые батареи: они не горят, не взрываются и служат 25 лет

Hyundai Motor переходит на натриевые батареи: они не горят, не взрываются и служат 25 лет

В перспективе такие системы накопления и хранения энергии появятся на предприятиях Hyundai Motor по всему миру Hyundai Motor Group завершила испытания натрий-ионных аккумуляторов американской компании UNIGRID и планирует использовать технологию для стационарных систем хранения энергии на своих предприятиях.

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