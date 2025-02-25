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Царьград

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Туман парализовал Толмачево: восемь рейсов S7 Airlines задержаны на вылет

Туман парализовал Толмачево: восемь рейсов S7 Airlines задержаны на вылет

В Новосибирске аэропорт Толмачево задерживает восемь рейсов S7 Airlines из-за плотного тумана. Пассажиры ожидают прибытия самолетов из Санкт-Петербурга, Сочи и других городов России.

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