Как перестать себя уговаривать? Как начать без усилий браться за важные дела?

Возможно, вы уже применяете такую стратегию, даже не подозревая, что у неё есть какое-то название. Так происходит из-за когнитивного искажения, которое называется смещением к настоящему.
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