Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

5 860 подписчиков

Как перестать себя уговаривать? Как начать без усилий браться за важные дела?

Как перестать себя уговаривать? Как начать без усилий браться за важные дела?

Возможно, вы уже применяете такую стратегию, даже не подозревая, что у неё есть какое-то название. Так происходит из-за когнитивного искажения, которое называется смещением к настоящему.

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