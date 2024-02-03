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СССР-Россия

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  • Jolie
    ДА. признали. и это истинная правда. А Вас что-то смущает?Требования о комп...
  • Коська
    В ГААГЕ???? ПРИЗНАЛИ????? ОДНАКО!!!!!!Требования о комп...
  • Boris Max
    ПУСТЬ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОС ПОЧЕМУ ЭТОТ КАРАБЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ ТАМ ГДЕ ЕГО ПОДБИЛИ?  А то самолёт сбили оказалось хохлы привез...Новая потеря Черн...

Новая потеря Черноморского флота

Новая потеря Черноморского флота

Военно-морское сообщество в шоке. Столько уже было ударов и уроков, касающихся Черноморского флота - и вот опять.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Что с флотом не так.
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12 час.
Александр Денисов
Судя по тому что сейчас происходит на ЧФ, там никого &quot;из взрослых&quot; не осталось. Как дети, что не дай, или сломают, или потеряют...
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12 час.
Boris Max
ПУСТЬ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОС ПОЧЕМУ ЭТОТ КАРАБЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ ТАМ ГДЕ ЕГО ПОДБИЛИ?  А то самолёт сбили оказалось хохлы привезли  КОМПЛЕКС!!!! &quot;пэтриот&quot;, а наша разведка проебала... А за 100 км провести вес комплекс это не так просто....
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12 час.

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