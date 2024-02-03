Военно-морское сообщество в шоке. Столько уже было ударов и уроков, касающихся Черноморского флота - и вот опять.
Новая потеря Черноморского флота
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Что с флотом не так.
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12 час.
Александр Денисов
Судя по тому что сейчас происходит на ЧФ, там никого "из взрослых" не осталось. Как дети, что не дай, или сломают, или потеряют...
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12 час.
Boris Max
ПУСТЬ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОС ПОЧЕМУ ЭТОТ КАРАБЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ ТАМ ГДЕ ЕГО ПОДБИЛИ? А то самолёт сбили оказалось хохлы привезли КОМПЛЕКС!!!! "пэтриот", а наша разведка проебала... А за 100 км провести вес комплекс это не так просто....
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12 час.
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