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На Ямале ученые обнаружили редчайшего горного гуся

На Ямале ученые обнаружили редчайшего горного гуся

На Ямале ученым удалось обнаружить редчайшего горного гуся, который обитает на Алтае. Теперь предстоит выяснить, как он оказался на Крайнем Севере, рассказал глава Тазовского района Виктор Югай по итогам встречи с участниками научной группы, вернувшейся с острова Шокальского.

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