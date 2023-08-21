Военное обозрение

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Американские конгрессмены от Республиканской партии хотят назначить специального инспектора для контроля за финансовой помощью Украине

Американские конгрессмены от Республиканской партии хотят назначить специального инспектора для контроля за финансовой помощью Украине

С предложением о назначении специального инспектора, который бы контролировал финансовую помощь Украине, выступили представители Республиканской партии в Конгрессе США.

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