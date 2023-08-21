Американские конгрессмены от Республиканской партии хотят назначить специального инспектора для контроля за финансовой помощью Украине

С предложением о назначении специального инспектора, который бы контролировал финансовую помощь Украине, выступили представители Республиканской партии в Конгрессе США.
Популярные статьи
- Самолёт с главой МИД ФРГ из партии «Зелёные» сбросил 80 тонн керосина в море, не сумев доставить чиновницу в Австралию
- В Минобороны подтвердили уничтожение большого отряда иностранных наёмников и украинских военных в районе Казачьих Лагерей
- Минобороны России: Вооруженные силы РФ ударили по стратегическим предприятиям украинского военпрома
Свежие комментарии