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Пентагон США: от армии России границы Америки не защищены. Уровень повышенной критичности

Пентагон США: от армии России границы Америки не защищены. Уровень повышенной критичности

О «повышенном уровне критичности» для США — в связи с тем, что границы Америки, цитата, абсолютно не защищены от армии [и флота России — прим.

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