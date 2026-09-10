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Владимирские новости

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Владимир: Завершилось расследование дела об убийстве матери в Ленинском районе

Мужчина избил 69-летнюю мать после распития спиртного и конфликта на бытовой почве, оставив её умирать на полу.

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