Интересная жизнь с Vera Star Пока Эмомали Рахмон вьется ужом около своего российского коллеги в надежде на то, что тот смилостивится и снимет ограничения на въезд в Россию его соотечественникам, таджики, успевшие обзавестись российским гражданством, навострили лыжи в европейские страны.
"Братья, пора поднять голову": таджики в ответ на проверки при въезде в Россию готовы пойти на решительные меры
Комментарии
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Наталья Волкова
А что, только таджики нам жизнь отравляют? А сежеприбывшие из цеевропы хохлы? А узбеки с киргизами, их братством? У нас что, теперь и родину эта начисть отбирает, все в большинстве своем новые россияне, а мы кто?
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8 час.
николай ткаченко
Щё я имею сказать автару? Массовки у тебе нету. Только вот бывшие навалинцы да проч щющяря тут кукарэкают под твою щярманку. А так много нацарапал. Собрал усе, ще мог, а от себе напридумал куды больше..
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6 час.
Поль Меерсон
А что вы хотите от потомственных чабанов? Ишак-то глаза имеет, куда ходить не надо, видит, они и привыкли. В Москве вон пару месяцев назад такой чабан на электробусе легковушку - каршеринг в зад догнал, хорошо, не сильно, так, помяты оба. А электробус-то больше 30 лямов стоит, между прочим, машина дорогая, не "мерседец" какой-нибудь!
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6 час.
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