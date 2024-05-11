Наталья Волкова А что, только таджики нам жизнь отравляют? А сежеприбывшие из цеевропы хохлы? А узбеки с киргизами, их братством? У нас что, теперь и родину эта начисть отбирает, все в большинстве своем новые россияне, а мы кто?

николай ткаченко Щё я имею сказать автару? Массовки у тебе нету. Только вот бывшие навалинцы да проч щющяря тут кукарэкают под твою щярманку. А так много нацарапал. Собрал усе, ще мог, а от себе напридумал куды больше..