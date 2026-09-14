Fed, BOJ, triple witching: the 5 checks before a crash Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! PDMX In plain English This week the US central bank (Wednesday) and Japan's central bank (Friday) are both expected to raise interest rates.
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