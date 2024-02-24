Участие в конкурсах Фонда президентских грантов приняли 61% социальных НКО

За семь лет работы Фонда президентских грантов (ФПГ) участие в его конкурсах приняли 61% социально-ориентированных некоммерческих организаций, заявил генеральный директор ФПГ Илья Чукалин, выступая на Дне некоммерческих организаций.
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