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Участие в конкурсах Фонда президентских грантов приняли 61% социальных НКО

Участие в конкурсах Фонда президентских грантов приняли 61% социальных НКО

За семь лет работы Фонда президентских грантов (ФПГ) участие в его конкурсах приняли 61% социально-ориентированных некоммерческих организаций, заявил генеральный директор ФПГ Илья Чукалин, выступая на Дне некоммерческих организаций.

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