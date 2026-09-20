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Регионы России

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МИД Турции: Израиль стал угрозой для всего мира

МИД Турции: Израиль стал угрозой для всего мира

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу NTV 19 сентября 2026 года, что Израиль стал угрозой для всего мира и международной проблемой.

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