В Нижегородской области задержан подозреваемый в незаконной переделке оружия и изготовлении боеприпасов

Сотрудники 6 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из 9 отдела ГУУР МВД России и УФСБ России по Нижегородской области пресекли незаконную деятельность 46-летнего жителя рабочего посёлка Гремячево, подозреваемого в незаконном изготовлении оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии