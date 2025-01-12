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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ИИ заменит человека в качестве основного пользователя приложений к 2030 году ...

ИИ заменит человека в качестве основного пользователя приложений к 2030 году ...

ИИ заменит человека в качестве основного пользователя приложений к 2030 годуСогласно исследованию компании Accenture, в ближайшее десятилетие может произойти кардинальная трансформация в сфере использования цифровых технологий, которая вызвана стремительным развитием искусственного интеллекта.

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