ИИ заменит человека в качестве основного пользователя приложений к 2030 году ...

ИИ заменит человека в качестве основного пользователя приложений к 2030 годуСогласно исследованию компании Accenture, в ближайшее десятилетие может произойти кардинальная трансформация в сфере использования цифровых технологий, которая вызвана стремительным развитием искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)