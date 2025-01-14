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Крещенские купели в 2025 году: владивостокцам назвали места, где можно нырнуть

Крещенские купели в 2025 году: владивостокцам назвали места, где можно нырнуть

Во Владивостоке на Крещение оборудуют две купели, сообщает PRIMPRESS. В этом году места для проведения крещенского обряда организуют: - Свято-Серафимовский мужской монастырь; - клуб зимнего плавания «Косатка ДВ» .

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