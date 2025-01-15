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Царьград

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Новый обстрел Новокиевки: кассетные боеприпасы вновь нанесли урон в Херсоне

Новый обстрел Новокиевки: кассетные боеприпасы вновь нанесли урон в Херсоне

В ночь на среду украинские войска возобновили обстрел Новокиевки в Херсонской области, используя кассетные боеприпасы.

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