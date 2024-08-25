В МИД КНР призвали США прекратить очернять Пекин в украинском вопросе

Представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР перед визитом советника главы США по нацбезопасности Джейка Салливана призвал Штаты прекратить очернять Китай в контексте конфликта на Украине.
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