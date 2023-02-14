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«Что игроки «Шинника» были нетрезвыми – не соответствует действительности. Отель и украинский клуб будут защищать себя, валить на нас». Гендиректор о драке с «Минаем»

«Что игроки «Шинника» были нетрезвыми – не соответствует действительности. Отель и украинский клуб будут защищать себя, валить на нас». Гендиректор о драке с «Минаем»

Гендиректор «Шинника» заявил, что драка с «Минаем» вызвана не алкогольным опьянением. «Информация, что игроки «Шинника» были в нетрезвом состоянии, не соответствует действительности.

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