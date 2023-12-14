Россияне смогут заказать доставку рецептурных лекарств по биометрии

Купить рецептурные лекарственные препараты дистанционно с последующей доставкой можно будет по данным из Единой биометрической системы (ЕБС), пишут «Известия» со ссылкой на Центр биометрических технологий (ЦБТ) — совместное предприятие Центробанка, Росимущества и «Ростелекома».