Россияне смогут заказать доставку рецептурных лекарств по биометрии

Купить рецептурные лекарственные препараты дистанционно с последующей доставкой можно будет по данным из Единой биометрической системы (ЕБС), пишут «Известия» со ссылкой на Центр биометрических технологий (ЦБТ) — совместное предприятие Центробанка, Росимущества и «Ростелекома».
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