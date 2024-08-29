Росстат: россияне чаще посещают Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кубу

Туристический поток из Китая в Россию в первой половине 2024 года вырос в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на доклад Росстата о социально-экономическом положении России.
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