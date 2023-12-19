Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 680 солдат

Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки составили до 680 военнослужащих убитыми и ранеными. Как уточнили в Минобороны РФ, самые большие потери противник понес на краснолиманском и донецком направлениях – до 185 и 180 солдат соответственно.
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