Для Табакова Елена Антоненко была большой надеждой, а в Америке ей пришлось работать гримёром в морге

В юности Олег Табаков называл Елену Антоненко своей любимой ученицей и пророчил ей большое будущее. Но вместо главных ролей её ждали эмиграция, работа в американском морге, потеря близких и возвращение на родину, где всё пришлось начинать заново.
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