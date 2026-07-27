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Для Табакова Елена Антоненко была большой надеждой, а в Америке ей пришлось работать гримёром в морге

Для Табакова Елена Антоненко была большой надеждой, а в Америке ей пришлось работать гримёром в морге

В юности Олег Табаков называл Елену Антоненко своей любимой ученицей и пророчил ей большое будущее. Но вместо главных ролей её ждали эмиграция, работа в американском морге, потеря близких и возвращение на родину, где всё пришлось начинать заново.

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