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Мичков не набрал очков при «-2» за 15:35 в матче с «Бостоном». У форварда «Филадельфии» 2 балла в 6 играх сезона

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против « Бостона » (1:5).

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