Российские авиабомбы и украинская ПВО

Неуправляемая бомба с модулем УМПК. Фото Telegram / Fighterbomber В последние недели российская фронтовая авиация, задействованная в Спецоперации на Украине, особо активно применяет управляемые авиабомбы ряда современных типов.
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