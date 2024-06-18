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В регионах увеличилось число пациентов с подозрением на ботулизм

В Нижегородской области всего зарегистрировано четырнадцать случаев подозрения на ботулизм. У четырех из них диагноз подтвердился, все обратившиеся за медицинской помощью были госпитализированы, в том числе один ребенок.

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