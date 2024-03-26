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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прохазка хочет реванш с Перейрой: «Я проиграл из-за маленькой ошибки»

«Верю, что превосхожу Алекса. До той единственной ошибки бой был моим. Верю, что могу выиграть у Перейры и забрать пояс», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.

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