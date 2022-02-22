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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Как беженцы встречали новость о признании ДНР и ЛНР. Репортаж из Ростовской области

Как беженцы встречали новость о признании ДНР и ЛНР. Репортаж из Ростовской области

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР И ЛНР. Корреспондент Forbes несколько дней провел в Ростовской области — и наблюдал, как на это заявление отреагировали люди, вынужденные накануне бежать из республик от обострения ситуации в Донбассе .

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