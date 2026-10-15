💡Завтра Крым частично останется без электроэнергии Ограничения электроснабжения затронут населенные пункты под Ялтой: Алупка, Береговое, Голубой Залив, Кореиз, Олива, Оползневое, Понизовка, Симеиз.
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