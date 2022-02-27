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Медведев не исключил возврат в России смертной казни

Медведев не исключил возврат в России смертной казни

Приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ — это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», заявил зампред Совбеза, бывший президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев.

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