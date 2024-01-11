Почему богатые убегают на Запад?

вп

валентина пожиленко

Человек – не колобок, появившийся ниоткуда и укатившийся в никуда. Человек – это частица Мироздания, которая рождена на данном ему Богом кусочке земли, чтобы улучшать его и жизнь людей на нем живущих. Однако есть еще множество людей, которые как безродные беспризорники бродят по свету в поиске лучшей жизни, созданной гражданами других стран. К тому же, и земля - живой организм, и она, как все живое, развивается. Поэтому, если нарушается на Земле определенный баланс - будь то баланс воздушный, воды, загрязненности поверхности Земли - любой дисбаланс между Мирозданием и Землей может привести к включению механизма очищения от всего, что ей мешает жить и давать жить существам ее населяющим. Может наступить катаклизм. То, что обещала Библия: всемирный потоп, конец света. Действительно, Библия - великая книга и тот, кто умеет ее читать, открывает для себя много тайн. Одна из них - это то, что Библия предупреждает человека - не руби сук, на котором ты сидишь, не погань Землю, которая тебя вырастила и растит.