Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Камышов
    Значит, вариант номер один.Снайпер Деян Бери...
  • Владимир Михальков
    Ить в России для женщин нет пожизненного значит расстрелять! Да и женщина ли она?ТРАВИВШАЯ РУССКИХ...
  • АндрейБорков
    Эти в командировки ни куда не ездили, сидели на месте и должны были к чему то готовиться. К чему готовиться, видимо з...Снайпер Деян Бери...

Почему богатые убегают на Запад?

Почему богатые убегают на Запад?

Конунг Ингвар Основной вопрос на засыпку, который часто задают, дескать вот пишете вы пишете про плохой Запад, а однако наши олигархи наворуют денег - и туда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
Загнивающий капитализм, который мы строим, всегда будет полон людьми, которые наворуют и сбегут на запад. Количество миллионеров в России выросло, значит ждите опять бегунков.
Ответить
1 час.
АндрейБорков
Ответить
1 час.
вп
валентина пожиленко
Человек – не колобок, появившийся ниоткуда и укатившийся в никуда. Человек – это частица Мироздания, которая рождена на данном ему Богом кусочке земли, чтобы улучшать его и жизнь людей на нем живущих. Однако есть еще множество людей, которые как безродные беспризорники бродят по свету в поиске лучшей жизни, созданной гражданами других стран. К тому же, и земля - живой организм, и она, как все живое, развивается.  Поэтому, если нарушается на Земле определенный баланс - будь то баланс воздушный, воды, загрязненности поверхности Земли -  любой дисбаланс между Мирозданием и Землей может привести к включению механизма очищения от всего, что ей мешает жить и давать жить существам ее населяющим. Может наступить катаклизм. То, что обещала Библия: всемирный потоп, конец света. Действительно, Библия - великая книга и тот, кто умеет ее  читать, открывает для себя много тайн. Одна из них - это то, что Библия предупреждает человека - не руби сук, на котором ты сидишь, не погань Землю, которая тебя вырастила и растит.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх