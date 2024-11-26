Ученица NIS в Актау стала победителем проекта «Мың бала» в Астане

В столице завершился заключительный этап республиканского культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Мың бала», победителем стала ученица NIS в Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии