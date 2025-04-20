Александр Бастрыкин заинтересовался делом о загрязнении воздуха в Верхней Талице в Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах процессуальной проверки по делу о загрязнении воздуха в деревне Верхняя Талица Воткинского района Удмуртии.
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