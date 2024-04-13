Президент Лукашенко торопит Москву с подписанием «Стамбула-2»

Президент Лукашенко вдруг оживился и начал публично уговаривать президента Путина вернуться к проекту договора «О постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», который почти был заключен в Стамбуле весной 2022 года.
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