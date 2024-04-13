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Несекретные материалы

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Президент Лукашенко торопит Москву с подписанием «Стамбула-2»

Президент Лукашенко торопит Москву с подписанием «Стамбула-2»

Президент Лукашенко вдруг оживился и начал публично уговаривать президента Путина вернуться к проекту договора «О постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», который почти был заключен в Стамбуле весной 2022 года.

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Комментарии
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С
Серега
Лука, опять подтупливает(если это-не игра Кремля!), как и с-многовекторностью Белоруссии(была у него-такая идея хитрозадая!)!
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13 час.

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