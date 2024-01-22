Орбана вновь позвали на Украину

В Киеве вновь позвали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину. С таким предложением выступила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции республики Ольга Стефанишина.
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