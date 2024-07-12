"Храбрецу", устроившему потасовку в Челябинске на детской площадке, вынесен приговор Совсем недавно приезжий мужчина вместе со своим земляком устроил дебош на площадке для детей, при этом оскорбив сотрудника правоохранительных органов.
Мигрант готовил православным Майкопа бойню по сценарию "Крокуса"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гражданин Страны
Ответить
2 час.
vitaly yanushkevich
Они хотят в России жить по своим законам, точнее- беззаконию, нужно поступать с ними так-- один нарушил закон или совершил преступление-- тысячу домой, в свои аулы, чтобы не было этих паразитов в России, русские уже не могут спокойно чувствовать себя у себя дома.
Ответить
2 час.
VГ
Vova Гарин
100%
Ответить
36 мин.
Свежие комментарии