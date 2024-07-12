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Мигрант готовил православным Майкопа бойню по сценарию "Крокуса"

Мигрант готовил православным Майкопа бойню по сценарию "Крокуса"

"Храбрецу", устроившему потасовку в Челябинске на детской площадке, вынесен приговор Совсем недавно приезжий мужчина вместе со своим земляком устроил дебош на площадке для детей, при этом оскорбив сотрудника правоохранительных органов.

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Комментарии
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Гражданин Страны
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2 час.
vitaly yanushkevich
Они хотят в России жить по своим законам, точнее- беззаконию, нужно поступать с ними так-- один нарушил закон или совершил преступление-- тысячу домой, в свои аулы, чтобы не было этих паразитов в России, русские уже не могут спокойно чувствовать себя у себя дома.
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2 час.
Vova Гарин
100%
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36 мин.

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