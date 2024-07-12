Мигрант готовил православным Майкопа бойню по сценарию "Крокуса"

vitaly yanushkevich

Они хотят в России жить по своим законам, точнее- беззаконию, нужно поступать с ними так-- один нарушил закон или совершил преступление-- тысячу домой, в свои аулы, чтобы не было этих паразитов в России, русские уже не могут спокойно чувствовать себя у себя дома.