"Последние слова пилота рухнувшего SSJ-100 под Коломной, оставляют много загадок и вопросов"

Самолёт "Суперджет". фото: картинки яндекса.2 дня назад 1,2K прочитали 15 июля 2024 г. "Черные ящики -самописцы" с рухнувшего несколько дней назад в лес самолёта "Суперджет" под Коломной были быстро найдены и полностью расшифрованы.