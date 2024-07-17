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"Последние слова пилота рухнувшего SSJ-100 под Коломной, оставляют много загадок и вопросов"

"Последние слова пилота рухнувшего SSJ-100 под Коломной, оставляют много загадок и вопросов"

Самолёт "Суперджет". фото: картинки яндекса.2 дня назад 1,2K прочитали 15 июля 2024 г. "Черные ящики -самописцы" с рухнувшего несколько дней назад в лес самолёта "Суперджет" под Коломной были быстро найдены и полностью расшифрованы.

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