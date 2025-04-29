ФСБ рассекретила материалы о самоубийстве Гитлера

The Granger Collection/TASS Архивные документы, которые касаются самоубийства Адольфа Гитлера, исследования тел его и Евы Браун, а также последних дней Третьего рейха, рассекретило управление ФСБ России по Ивановской области 30 апреля.
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