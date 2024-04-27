Барнаульский ФК "Темп" сыграет в Кубке России и в третьей лиге в 2024 году

Первая игра клуба в сезоне с "Читой" состоится 28 апреля В 2024 году барнаульская любительская команда "Темп" снова сыграет в Кубке России по футболу, она попала туда как победитель Кубка Сибири 2023 года.
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