Нефть Brent подешевела на 0,6%, торгуется по 92 доллара

Дисконт между стоимостью нефти BRENT и URALS составляет 8-15 долларов за баррель. Торговля ведется на международных биржах, таких как NYMEX и ICE, а также на региональных площадках, включая СПбМТСБ.
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