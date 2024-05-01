Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ввезти нельзя выслать: какие тенденции уже сейчас замечены в миграционной политике России

Ввезти нельзя выслать: какие тенденции уже сейчас замечены в миграционной политике России

27 апреля произошло событие, которое ещё недавно можно было принять за утку: министерство иностранных дел Таджикистана официально рекомендовало своим согражданам.

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