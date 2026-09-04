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Царьград

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Чернышенко: В 2027 году 95 кластеров откроются в 42 регионах России

Чернышенко: В 2027 году 95 кластеров откроются в 42 регионах России

В 2027 году в рамках проекта "Профессионалитет" в 42 регионах России начнут работу 95 новых кластеров, объединяющих 430 колледжей и более 620 предприятий.

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