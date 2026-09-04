Чернышенко: В 2027 году 95 кластеров откроются в 42 регионах России

В 2027 году в рамках проекта "Профессионалитет" в 42 регионах России начнут работу 95 новых кластеров, объединяющих 430 колледжей и более 620 предприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Банки могут начат...
- Холодный расчет: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым