Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Войска генерала Драпатого в ночь на 9 мая попытались воспользоваться перемирием и атаковали под Покровском, в итоге потеряли позиции в Леонтовичах

Войска генерала Драпатого в ночь на 9 мая попытались воспользоваться перемирием и атаковали под Покровском, в итоге потеряли позиции в Леонтовичах

Войска генерала Драпатого в ночь на 9 мая попытались воспользоваться перемирием и атаковали под Покровском, в итоге потеряли позиции в Леонтовичах В течение суток противник предпринимал несколько попыток воспользоваться объявленным Россией в одностороннем порядке режимом прекращения огня для проведения атакующих действий.

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Комментарии
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Виктор Фоменко
Всем понятно что никакое перемирие хохлы соблюдать не будут. Не понятно это похоже только одному человеку, который желая понравиться Трампу, объявляет перемирие в одностороннем порядке.
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15 час.
Юрий Ильинов
По-моему, Вы уже не в первый раз пишите против Путина. Мир состоит не только из США и России. Политическая игра охватывает намного больше. Посмотрите сегодняшний парад. Путин большой молодец, многие его приветствовали. Среди них я не видел американцев.
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14 час.
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