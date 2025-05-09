Войска генерала Драпатого в ночь на 9 мая попытались воспользоваться перемирием и атаковали под Покровском, в итоге потеряли позиции в Леонтовичах В течение суток противник предпринимал несколько попыток воспользоваться объявленным Россией в одностороннем порядке режимом прекращения огня для проведения атакующих действий.
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