Войска генерала Драпатого в ночь на 9 мая попытались воспользоваться перемирием и атаковали под Покровском, в итоге потеряли позиции в Леонтовичах

Всем понятно что никакое перемирие хохлы соблюдать не будут. Не понятно это похоже только одному человеку, который желая понравиться Трампу, объявляет перемирие в одностороннем порядке.

Юрий Ильинов

По-моему, Вы уже не в первый раз пишите против Путина. Мир состоит не только из США и России. Политическая игра охватывает намного больше. Посмотрите сегодняшний парад. Путин большой молодец, многие его приветствовали. Среди них я не видел американцев.