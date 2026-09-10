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Газета.ру

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Бессент рассказал, что Трамп отказывается от сна

Бессент рассказал, что Трамп отказывается от сна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказывается спать. Об этом в ходе выступления на республиканском съезде, запись которого опубликована на платформе YouTube, рассказал министр финансов страны Скотт Бессен.

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