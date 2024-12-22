В Симферополе стартовал Всероссийский турнир по борьбе на поясах «Куреш — 2024» им. Олимпийского чемпиона Рустема Казакова

В Симферополе стартовал Всероссийский турнир по борьбе на поясах «Куреш — 2024» им. Олимпийского чемпиона Рустема КазаковаКак передаёт корреспондент телеканала «Миллет», кроме крымчан на соревнования приехали борцы ещё из пяти регионов нашей страны.