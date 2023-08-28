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Жители Запорожья охотно информируют российскую сторону о дислокациях ВСУ

Жители Запорожья охотно информируют российскую сторону о дислокациях ВСУ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что находящиеся в подконтрольном Украине городе Запорожье жители охотно делятся с российской стороной информацией о дислокации подразделений ВСУ.

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