Мировое обозрение

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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 7 июня, вечер

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 7 июня, вечер

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооружённых Сил: Некоторые тезисы:   – На сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики.

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