ЛАБУДА

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  • Михаил Бутов
    Не понял, причём здесь вся эта лабуда про гражданские самолёты? Рассказы про Карельский фронт, один из десятка других...Гражданские самол...
  • ПавелЗзаварзин
    Ну. да... её ж прооперировали - восстановили рабочий орган - можно выходить замуж... а можно не выходить.Ольга Бузова снов...
  • Сергей Нововожилов
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Полная драмы жизнь претендентки на английский престол

Полная драмы жизнь претендентки на английский престол

Это история, происходившая во времена Тюдоров, настоящая историческая драма. Её участницы три грозных женщины, одна из которых могущественный монарх Елизавета I, вторая – самая успешная и богатая женщина, Бесс Хардвик, поднявшаяся по карьерной с самых низов в английском обществе, а третья – молодая упрямая девушка с идеями положения, замужества и успеха, выходящих за рамки того времени, Арабелла Стюарт.

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