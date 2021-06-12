Полная драмы жизнь претендентки на английский престол

Это история, происходившая во времена Тюдоров, настоящая историческая драма. Её участницы три грозных женщины, одна из которых могущественный монарх Елизавета I, вторая – самая успешная и богатая женщина, Бесс Хардвик, поднявшаяся по карьерной с самых низов в английском обществе, а третья – молодая упрямая девушка с идеями положения, замужества и успеха, выходящих за рамки того времени, Арабелла Стюарт.