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Регионы России

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Fujifilm представила мини-камеру Instax Pal 2 и принтер Instax Link Wide 2

Fujifilm представила мини-камеру Instax Pal 2 и принтер Instax Link Wide 2

Камера Instax Pal 2 весит всего 87 граммов и напоминает классические пленочные фотоаппараты благодаря физической кнопке затвора и диску управления.

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